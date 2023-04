Unbekannte stehlen Koffer am Nordhäuser Bahnhof

Nordhausen. Zwei Männer haben auf dem Bahnhof in Nordhausen einen Koffer gestohlen. So werden die Täter beschrieben.

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der bereits am Mittwoch, 22. März, um 0.40 Uhr am Bahnhof Nordhausen passiert ist. Wie die Polizei am Montag mitteilt, stahlen zwei Männer dort einen Koffer.

Der erste Täter verwickelte die Besitzerin des Koffers in ein Gespräch. Währendessen stahl der zweite Täter unbemerkt einen ihrer Koffer. Nach der Tat entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.

Bei dem gestohlenen Koffer handelt es sich um einen blauen Rollkoffer. Auf dem Koffer sind gelbe Applikationen, unter anderem zwei Querstreifen.

Ein Täter soll ungefähr 30 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß sein und dunkle Hautfarbe haben. Er trug kurze Haare und war von kräftiger Statur. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelblauen Jeans und einer hellgrünen Jacke mit grauen Streifen bekleidet. Sein Kumpel soll ebenfalls ungefähr 30 Jahre alt sein, war sehr schlank, mit dunkler Hautfarbe und trug eine dunkelblau karierte Stoffjacke.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder die Tat beobachtet haben, sollen sich mit der Kriminalpolizei Nordhausen unter Telefon: 03631/960 in Verbindung setzen.

