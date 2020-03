Bleicherode. In Bleicherode wurde in der vergangenen Woche ein mobiles Klo-Häuschen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte stehlen Toilettenhäuschen im Kreis Nordhausen

Am Montag wurde bei der Polizei der Diebstahl einer mobilen Toilettenkabine angezeigt. Diese war auf einem Firmengelände in der Nordhäuser Straße abgestellt. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März, so die Polizei.

Die Toilettenkabine hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

