Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten im Kreis Nordhausen zu sprengen

Sollstedt Zeuge hört in Sollstedt einen Knall. Danach läuft eine Person von Automaten in unbekannte Richtung davon.

Ein oder mehrere Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Sollstedt beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter den Automaten in der Ernst-Thälmann-Straße zu sprengen. Ein Zeuge meldete sich in der Nacht zu Dienstag gegen Mitternacht bei der Polizei, nachdem er einen Knall gehört und Rauch gesehen hatte. Er habe außerdem noch eine Person vom Tatort flüchten sehen.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter Telefon: 03631/960 (Aktenzeichen: 0323393) zu melden.

