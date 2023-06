Unbekannte zünden im Landkreis Nordhausen Autos und Baum an

Harztor. In Harztor haben Unbekannte Autos und einen Baum angezündet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Durch unbekannte Täter wurden in Harztor in der Nacht zum Donnerstag am Neanderplatz zwei Fahrzeuge, sowie ein Baum, in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, konnte das Feuer durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Insgesamt sei ein geschätzter Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

