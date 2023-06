Unbekannter beschädigt Bäume in Neustadt: Harztor erstattet Anzeige

Neustadt. Ein Umweltfrevler hat in Neustadt zugeschlagen. Seine Opfer sind drei Bäume, die die Gemeinde dort gepflanzt hatte.

Empört ist Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos). In Neustadt habe ein unbekannter Täter an drei Bäumen die Spitzen herausgeschnitten. Diese „drei wertvollen Bäume“ hatte die Gemeinde dort gepflanzt. Mit dieser Aktion sollte die Holz-Entnahme durch Bauarbeiten an anderer Stelle ausgeglichen werden. So wie es üblich und auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Doch jetzt musste die Gemeinde feststellen, dass die Bäume stark beschädigt worden sind. „Die Gemeinde hat daraufhin Anzeige gegen unbekannt erstattet“, berichtet der Bürgermeister am Mittwochabend im Harztor-Gemeinderat.