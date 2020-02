Ellrich. Eine Seniorin ist von einem Unbekannten so lange beschwatzt worden, bis sie ihn in ihre Wohnung ließ.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter ergaunert persönliche Daten einer 96-jährigen Frau in Ellrich

Immer wieder warnt die Polizei vor Betrügern, die es speziell auf ältere Menschen abgesehen haben. Jetzt kam es erneut zu einem Vorfall. Diesmal in Ellrich im Landkreis Nordhausen.

Am Mittwoch gegen 15 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine 96-jährige Frau auf ihrem Grundstück an, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Donnerstag. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gelangte so in deren Wohnung. Dort ließ er sich verschiedene Dokumente, darunter die EC-Karte und Kontoauszüge, zeigen. Diese soll der Mann dann abfotografiert haben. Im Anschluss unterschrieb die Rentnerin ein Formular, ohne zu wissen, was sie da genau unterschrieben hat.

Danach verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Frau informierte einen Nachbarn, der sofort die Angehörigen der Dame verständigte.

Der 96-jährigen Frau sei bislang kein Schaden entstanden, so die Polizei. Ob es sich bei dem Unbekannten um einen Versicherungsvertreter handelte, der in betrügerischer Art und Weise an einen Vertrag kommen wollte, oder ein anderes Tatmotiv vorlag, ist noch unklar, schilderte die Landespolizeiinspektion.

Die Polizei könne immer wieder nur davon abraten, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen, auch wenn sie noch so nett sind, betonte eine Sprecherin der Inspektion. Auf keinen Fall sollten persönliche Dokumente vorgelegt oder zum Fotografieren überlassen werden.