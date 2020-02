Zwei Angriffe auf AfD-Wahlkreisbüros gab es am Sonntag in Nordthüringen.

Unbekannter macht sein großes Geschäft vor AfD-Wahlbüro in Nordhausen

Zu zwei Angriffen auf AfD-Wahlkreisbüros ist es am Sonntag in Nordthüringen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein noch unbekannter Mann in Nordhausen am Sonntagmorgen gegen 5.11 Uhr sein großes Geschäft in den Eingang des Wahlbüros der AfD in der Hesseröder Straße. Eine Kamera nahm den Mann dabei auf.

Am Sonntagnachmittag entdeckten Polizisten eine eingeschlagene Scheibe des AfD-Wahlbüro in Heilbad Heiligenstadt am Kasseler Tor. Unbekannte hätten Vermutungen der Polizei zufolge einen Stein gegen die Scheibe geworfen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.