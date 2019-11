Nordhausen. Ein Unbekannter hat am Dienstag in Nordhausen einer Frau das Handy aus der Hand gerissen.

Unbekannter reißt Frau das Handy aus der Hand und flüchtet

Eine böse Überraschung erlebte eine junge Frau am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße an der Haltestelle Nordhausen-Salza.

Gegen 14.40 Uhr näherte sich von hinten ein Unbekannter auf einem Fahrrad und entriss ihr das Handy, welches die 18-Jährige in ihren Händen hielt.

Der Radfahrer flüchtete mit dem Smartphone in Richtung Bochumer Straße.

Die Frau beschreibt den Unbekannten wie folgt:

schlank

circa 1,75 Meter

Bekleidet mit einem senfgelben Pullover

und schwarzen Handschuhen

Auffällig war zudem das gelbe Fahrrad, mit dem der Unbekannte unterwegs war.

Bei der Flucht kommt es fast zum Zusammenstoß

Beim Überqueren der Hauptstraße sei der Radfahrer, Zeugenaussagen zufolge, fast mit einem schwarzen Auto kollidiert.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen?

Der Fahrer des schwarzen Autos wird gebeten, sich zu melden, da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.