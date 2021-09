Unbekannter reißt in Nordhausen Nummernschilder von sieben Autos ab

Die Nordhäuser Polizei fahndet nach einem Täter, der sich in der Nacht an sieben Autos zu schaffen machte. (Symbolbild)

Nordhausen. Polizei sucht nach einem Täter, der in der Nacht zum Sonntag in der Schröterstraße sein Unwesen trieb.

Ein unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Sonntag in Nordhausen auf die Nummernschilder von mehreren Autos abgesehen, die in der Schröterstraße geparkt waren, berichtet die Polizei. Insgesamt seien von sieben Fahrzeugen die Kennzeichentafeln abgerissen worden. Bis auf die von zwei Autos habe der Täter alle anderen Tafeln in unmittelbarer Nähe hinterlassen. Von einem Pkw sei auch das Logo des Herstellers entwendet worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.