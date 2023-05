Unbekannter stiehlt Auto und unternimmt Spritztour in Ellrich

Ellrich Das Auto einer Frau hat ein Unbekannter in Ellrich gestohlen. Leicht demoliert fand die 44-Jährige ihr Fahrzeug dann an anderer Stelle vor.

Ein Unbekannter war mit dem Auto einer 44-Jährigen in Ellrich im Landkreis Nordhausen unterwegs. Laut Angaben der Polizei hatte die Frau ihr Fahrzeug nicht richtig verschlossen. Diebe fanden darin die Geldbörse der Eigentümerin und den Ersatzschlüssel. Das habe der Unbekannte dann ausgenutzt und eine Spritztour damit unternommen.

Am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr fand die Frau ihr Auto plötzlich an anderer Stelle vor, als sie es abgestellt hatte. Zudem war das Licht am Fahrzeug an und es hatte einen Unfallschaden. Die Geldbörse der 44-Jährigen war weg.

Durch die Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

