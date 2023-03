Der Lkw-Fahrer ist in einer einspurigen Baustelle gegen die Leitplanke geprallt und stecken geblieben. (Symbolbild)

Unfall im Landkreis Nordhausen: Lkw bleibt in Baustelle stecken

Ilfeld. In der Nacht zum Donnerstag blieb in einer Baustelle auf der Bundestraße 4 ein Lkw nach einem Ausweichmanöver stecken.

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Sattelzug in einer einspurigen Baustelle auf der Bundesstraße 4 bei Ilfeld steckengeblieben. Der 36-jährige Fahrer hatte versucht, einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, das möglicherweise bei Rot in den Baustellenbereich gefahren war.

Der Fahrer des Lkw ist beim Ausweichen gegen die Leitplanke geprallt und blieb stecken. Der Lkw, beladen mit fünf Tonnen Schuhen, wurde gegen 5.30 Uhr geborgen. Nach einigen Problemen mit der Baustellenampel konnte der Verkehr gegen 9 Uhr wieder reibungslos fahren.

