Ungewohnte Klänge zum Auftakt des Nordhäuser Jazzfestes

Nordhausen. Welche ungewöhnlichen Klänge zur 40. Auflage des Nordhäuser Jazzfestes ertönten und was zum Auftakt noch alles geboten wurde.

Mit eher ungewöhnlichen Klängen startete die Eröffnung des Nordhäuser Jazzfestes, das auch gleichzeitig das „Landesjazzfestival-Konzert“ der AG Jazzmeile Thüringen ist, am Freitagabend in seine 40. Auflage. Denn zur Begrüßung der Gäste ertönten Alphörner in der Kreissparkasse Nordhausen. Die Klänge formten sieben von insgesamt 10 Mitgliedern der Südharzer Alphornbläser. Anschließend wurde in der Galerie die Fotoausstellung „40 Jahre Jazzclub Nordhausen“ eröffnet. Musikalisch begleitet wurde diese durch die Sängerin Robin Damm. Danach begann das Konzert mit den „Sisters in Jazz“, die ihr neues Programm „Friendship“ zum Besten gaben. Die Mischung aus Funk und Rock bot melodische Einflüsse aus den Heimatländern der Bandmitglieder.