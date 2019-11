Nordhausen Film und Diskussion in der Stadtbibliothek

Unser Nachbar Russland

Unter dem Titel „Mehr als nur Putin? – Die mediale Wahrnehmung Russlands in Europa“ wird am kommenden Mittwoch, dem 13. November, um 17.30 Uhr in die Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“ eingeladen. Die Veranstaltung ist Teil der von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Reihe „Ziemlich beste Feinde? Deutschland, Russland und Osteuropa zwischen Konflikt und Kooperation“.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union sind großen Schwankungen unterworfen. Welche Rolle spielt dabei die mediale Berichterstattung? Der Film „Ziemlich beste Nachbarn? Wir und die Russen“, Beginn 17.40 Uhr, von Moderator und Komiker Michael Kessler leitet in den Abend ein. Kessler besuchte das Nachbarland, überprüfte gängige Klischees. So lässt sich das eigene Russlandbild mit der gelebten russischen Realität abgleichen. Ab 18.30 Uhr soll der Film diskutiert werden.

Um 19 Uhr werfen Ekaterine Frago und Danny Schmidt als geladene Experten aus unterschiedlichen Winkeln einen Blick auf die Frage „Wie wird Russland in Europa wahrgenommen, welche gegenseitigen Vorurteile und Vorwürfe gibt es?“ und eröffnen die anschließende Diskussionsrunde. Mathias Staudenmaier vom Europahaus Nordthüringen, das Veranstalter ist, führt als Moderator durch den Abend.