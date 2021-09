Unternehmer unterstützen Hohenrode

Der Nuv-Ehrenvorsitzende Hans-Joachim Junker übergibt den symbolischen Scheck an Hannelore Haase, Vorsitzende des Fördervereins vom Park Hohenrode, am frisch restaurierten Pavillon.

Nordhausen. Der Nordthüringer Unternehmerverband übergibt dem Park-Förderverein 1000 Euro und würdigt die ehrenamtliche Arbeit, die hier geleistet wird.

Der Park Hohenrode erweist sich als Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) als würdiger Vertreter der Rolandstadt in Thüringen und darüber hinaus, meint Claudia Rheinländer, Büroleiterin des Nordthüringer Unternehmerverbandes (Nuv). Davon haben sich sowohl Vorstand als auch Mitglieder des Nuv während der Podiumsdiskussion mit den Bundestagsdirektkandidaten in der vergangenen Woche überzeugen können.

Der Nuv will die Bestrebungen der ehrenamtlichen Helfer hinsichtlich der Außendarstellung mit 1000 Euro unterstützen und so dazu beitragen, die Region Nordhausen auch für Gäste aus anderen Bundesländern interessant zu machen. „Wir sehen den Park Hohenrode mit seinem einmaligen Baumbestand und auch die Gebäude als Pfund für das gesamte Stadtmarketing von Nordhausen“, sagt Hans-Joachim Junker, Ehrenvorsitzender des Unternehmerverbandes. „Mit diesem botanischen Alleinstellungsmerkmal sollte es auch in Zukunft möglich sein, Gäste für einen Besuch der Rolandstadt und der gesamten Region zu motivieren.“

Junker überreichte der Fördervereinschefin Hannelore Haase einen symbolischen Scheck. Gleichzeitig will der mitgliederstärkste Wirtschaftsverband Thüringens damit auch die Arbeit der Ehrenämtler gewürdigt wissen.