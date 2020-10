Unternehmerverband Nordthüringen: Niels Neu wiedergewählt

Niels Neu führt den Unternehmerverband auch in den kommenden drei Jahren.

Niels Neu leitet auch in den kommenden drei Jahren den Nordthüringer Unternehmerverband (NUV). Wie alle anderen Kandidaten für den Vorstand wurde er am Montag einstimmig gewählt. Neben den bisherigen Mitgliedern Dirk Vetter, André Materlik, Carina Schmidt-Pförtner und Thomas Seeber gehören fortan Schachtbau-Geschäftsführer Michael Seifert und Marcel Kübler von der Brand- und Arbeitsschutz Harry Schielke GmbH zum Führungsgremium.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) war in der Mitgliederversammlung in der Alten Kaue der Deusa International Bleicherode Gast. Er würdigte die Strahlkraft des NUV über die Nordthüringer Region hinaus. Letztlich repräsentiere der Verband fast 40.000 Arbeitsplätze und sei mit seinen Mitgliedsunternehmen ein verlässlicher Steuerzahler für die Kommunen. Die kommunale Politik brauche Begleiter aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären, die mitunter auch mahnend den Finger heben.

Was die Vermarktung des Industriegebietes in der Goldenen Aue angeht, so zeigte sich Niels Neu immer noch optimistisch. Wichtig sei aber auch, dass die Region gegenüber Investoren als Einheit auftrete.