Unterstützer gesucht: Müllsammeln um Kiesteiche bei Nordhausen über und im Wasser

Eine große Müllsammelaktion erwartet tatkräftige Unterstützer am Samstag, dem 5. September, an den Nordhäuser Kiesteichen. Das hat jetzt das Rathaus mitgeteilt. Organisiert vom Förderverein Seen der Goldenen Aue, in dem auch die Stadt Mitglied ist, werden die Ufer von Bielener See, Forellensee und Möwensee von Unrat befreit. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Bielener Brücke an der Ecke zur Betonstraße. Aufgewertet werden dabei nicht nur die Uferränder über Wasser: Die Taucher des TSC Neptun werden auch im kühlen Nass aufräumen, heißt es von der Stadt.