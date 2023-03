Unterstützung aus der Nachbarschaft für Nordhausen: Ellrich und Harztor sehen die Rolandstadt künftig als Oberzentrum

Harztor. Die Gemeinde Harztor und die Stadt Ellrich sehen in ihrer Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan die Stadt Nordhausen künftig als Oberzentrum. Das hat seine Gründe...

Die Frist zum Einreichen von Stellungnahmen zum Landesentwicklungsplan (LEP) ist vor wenigen Tagen abgelaufen. In diesem Verfahren konnten sich nicht nur Kommunen, sondern auch Bürger einbringen. Die Fortschreibung des Planes hat zwei wesentliche Merkmale. Zum einen wurden die Gemeindeneugliederungen berücksichtigt und Grundzentren neu ausgewiesen. Weiterhin standen die Beurteilung der Oberzentren, mit Veränderungen im südlichen Thüringen, sowie die bundespolitisch anvisierte Ausweisung von mehr Windkraft in den Regionen Thüringens im Fokus.

Gerade das Thema Grundzentren und Oberzentren eröffnet aus Sicht von Harztors Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) Entwicklungspotenzial und dürfe nicht isoliert betrachtet werden. Aus diesem Grund befürworten die Stadt Ellrich und Gemeinde Harztor in ihren Stellungnahmen die Ausweisung der Gemeinde Harztor als Grundzentrum. Dies beruhe auf nun mal tatsächlich vorliegenden wechselseitigen Beziehungen, unterstreicht der Bürgermeister.

Der Norden darf nicht vergessen werden

Weiterhin wird den gesetzlichen Neugliederungen der vergangenen Jahre Rechnung getragen. Gleichwohl wird nach Auskunft von Stephan Klante in den Stellungnahmen dringend darauf hingewiesen, dass die Stadt Nordhausen ein Oberzentrum sein muss. „Diese wechselseitigen Beziehungen zwischen Ober- und Grundzentren bilden letzten Endes die Stärke einer Region aus, um diese zu entwickeln und zu stärken“, meint er. Die Vorstellungen, im Süden, Osten, Westen und der Mitte starke Zentren zu bilden, dürfen den Norden nicht außer Acht lassen. „Aus Sicht der Kommunen sollte der LEP in dieser Hinsicht nachgebessert werden“, so der Bürgermeister abschließend.