Untersuchungsausschuss im Nordhäuser Kreistag gefordert

Nordhausen. Die Suspendierung von Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hat längst politische Sphären erreicht. Während dieser einen Eilantrag gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht planen soll, stellt sein Fraktionskollege im Kreistag, Kai Liebig, kritische Fragen und einen Antrag.

Die Suspendierung von Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) Ende März ist Sache der Kommunalaufsicht, einerseits. Denn die führt das Disziplinarverfahren. Längst aber ist das Thema auch in politischen Sphären angekommen. Nicht nur im Nordhäuser Stadtrat, sondern auch im Kreistag soll ein Untersuchungsausschuss zum Thema eingerichtet werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion „Bürgerliste Südharz“, der Buchmann selbst angehört, am Dienstagabend im Kreistag eingereicht. In der nächsten Sitzung im Juni soll das Gremium darüber abstimmen.

Ziel sei, dank umfangreicher Akteneinsichtsmöglichkeiten die „ominösen Begleitumstände“ der Suspendierung zu untersuchen, so Fraktionschef Kai Liebig. Er will wissen, warum im Landratsamt der „höchste Rechtsbeamte“ abgeordnet wurde, um „im Rang eines Sachbearbeiters“ unter Aufsicht des Kommunalaufsichtsleiters die rechtliche Begründung für die vorläufige Amtsenthebung zu erarbeiten.

Auch kann sich Liebig nicht erklären, warum die Kommunalaufsicht – eine dem Innenministerium unterstellte Behörde – den Vollzugsdienst des Landratsamts beauftragte, den Suspendierungsbescheid persönlich zu überbringen. „Haben wir dem Innenministerium die Tätigkeiten des Vollzugsdiensts und unseres Rechtsbeamten in Rechnung gestellt oder war es eine Gefälligkeit?“, fragt sich Liebig im Kreistag.

Nicht zuletzt: Woher habe ein Pressefotograf von der anstehenden Bescheidübergabe im Rathaus gewusst? „Wenn man beides zusammenzählt und die starke Affinität unseres Landrats zu Bildern kennt, kommt man unweigerlich auf den Gedanken, dass die Uniformierten des Vollzugsdiensts nur als Statisten für ein Foto dienen sollten, welches die Vorwürfe noch einmal bildlich untermauern sollte“, meint Kai Liebig.

Landrat schweigt und führt dienstrechtliche Gründe an

Er hält die vorläufige Amtsenthebung Buchmanns für „überzogen“. Wie solle man angesichts eines derartigen Umgangs noch interessierte Bürger für eine politische Arbeit gewinnen?, fragt er rhetorisch.

Die Kommunalaufsicht hatte ihre derart weitreichende Entscheidung damit begründet, dass nur so „mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Stadt Nordhausen abzuwenden“ gewesen seien. Worin diese bestehen, erfährt Liebig auch bei der Kreistagssitzung am Dienstagabend nicht.

Landrat Jendricke schweigt zu all seinen Fragen. „Wenn wir als Behörde in Nebengremien Auskunft geben, kriege ich dienstrechtlich Ärger“, verteidigt er sein Vorgehen. Er weiß zugleich: „Weil wir nicht alles in die Öffentlichkeit tragen, bleibt der Anschein, wir hätten nicht richtige Argumente.“

Landratsamtssprecherin Jessica Piper erklärt am Mittwoch auf Nachfrage, dass die von der „Bürgerliste Südharz“ geforderte Akteneinsicht des Kreistags nicht zulässig sei, weil es um dienstrechtliche Angelegenheiten gehe. Diese könne nur bei Vorgängen im eigenen Wirkungskreis des Kreistages beantragt werden.

Buchmann soll Eilantrag gegen Suspendierung planen

Insgesamt werden Buchmann 14 Pflichtverletzungen zur Last gelegt, unter anderem geht es um sein Verhalten gegenüber dem Stadtrat und Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD).

Buchmann betonte fünf Tage nach seiner Suspendierung, er habe sich „nichts zu Schulden kommen lassen, was dieses ‘Strafmaß’ rechtfertigt“. Und: Sein Ziel sei, „schnellstmöglich“ seine Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen. Ein Gericht müsse nun klären, ob diese überhaupt Bestand hat. Allein, dem zuständigen Verwaltungsgericht Meiningen hat Buchmann nach wie vor noch nicht die Prüfung des Suspendierungsbescheids angetragen.

Erreichbar war der OB am Mittwoch weder telefonisch noch reagierte er auf eine schriftliche Anfrage. Dem MDR zufolge bereitet sein Anwalt derzeit einen Eilantrag gegen die vorläufige Dienstenthebung beim Verwaltungsgericht vor. Es beanspruche viel Zeit, die mehr als 1000 Seiten Akten Punkt für Punkt zu bewerten und zu entkräften.

Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Jendricke sah sich zwischenzeitlich das Landesverwaltungsamt konfrontiert. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien zwar zwischenzeitlich abschließend geprüft, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Weil es sich aber um persönliche Daten handelt, verweigert die Behörde Auskünfte zum Prüfergebnis und daraus gegebenenfalls abzuleitende dienstaufsichtsrechtliche beziehungsweise disziplinarrechtliche Maßnahmen.