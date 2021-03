Ilfeld. Harztor-Hauptausschuss vergibt Auftrag fürs Waldbad in Ilfeld. Sanierungsbeginn soll im April sein.

Urbacher erneuern Beckenboden in Ilfelder Waldbad

Bauarbeiter statt Badegäste. Die Saison im Ilfelder Waldbad fällt in diesem Sommer aus. Die Gemeinde möchte das Freibad fit für die Zukunft machen. Dazu zählt auch die Beckensanierung.

Die Erd- und Betonarbeiten waren ausgeschrieben. Zwei Firmen bewarben sich mit ihren Angeboten. Am Montagabend vergaben die Mitglieder des Hauptausschusses des Harztor-Gemeinderates den Auftrag an die Baufirma Henning. Für 177.000 Euro führen die Urbacher die Arbeiten in Ilfeld aus.

Im April soll es losgehen. Die Renovierung sieht auch den Einbau einer Schwimmbeckenfolie vor. Die erspart künftig das jährliche Streichen. Nach der Sanierung ist das Becken wieder dicht. Zuletzt hatte es täglich rund 30 Kubikmeter Wasser verloren. Die jüngste Betonierung liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Ursprünglich war das 1927 erbaute Waldbad mit Steinen ausgekleidet. Mit dem frischen Betonboden sollen auch Leitungen für die Filteranlage gebaut werden. Verläuft alles planmäßig, kostet die Beckensanierung des Freibades insgesamt rund 390.000 Euro.