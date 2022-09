Urlaub vom Urlaub

Guten Morgen: Marco Kneise über stressige Freizeit

Kennen Sie das auch? Kaum ist man aus dem Urlaub zurück, könnte man erneut eine Portion Urlaub vertragen. Dabei sollte der doch Erholung und Entspannung bieten und den „Akku“ wieder aufladen, so dass man bei der Rückkehr in den Berufsalltag aufs Neue so richtig durchstarten kann. Doch die schönen Urlaubstage waren viel zu schnell vorbei.

Vielleicht liegt das aber auch daran, dass man den Urlaub zu intensiv genutzt und zu viel erlebt hat.

Am Strand faulenzen oder in der Hängematte abhängen ist eben nicht mein Ding. Wenn wir schon die Heimat temporär verlassen, möchte ich etwas sehen, mit meiner Familie unvergessliche Erinnerungen schaffen und Zeit verbringen. Schließlich sind die letzten Jahre wie im Flug vergangen.

Vielleicht ist es aber auch genau dieser Stress, den man sich selbst macht, der einen am Ende des Urlaubs schlaucht.

Vielleicht tut es aber auch an den nächsten freien Tagen einfach mal wieder die Hängematte im Garten. Schließlich kann man darin bei genügend Stabilität ebenso zu dritt abhängen und ausspannen.