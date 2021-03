Ursache des Erdfalls in Nordhausen wird nie zweifelsfrei geklärt

Nordhausen. Das Landratsamt dementiert Gerüchte neuerlicher Setzungen am Salzagraben in Nordhausen.

Hat sich der Erdfall am Salzagraben dieser Tage weiter vergrößert? In Nordhausen kursierten diese Woche entsprechende Gerüchte. Nach einem Vor-Ort-Termin aber dementierte die Sprecherin des Landratsamts diese am Dienstag: „Wir konnten keine sichtbaren Veränderungen feststellen“, erklärte Jessica Piper. Sie verweist auf Fotos aus dem Jahr 2018. Auf denen sind bereits jene Veränderungen zu erkennen, die auch heute gegenüber dem Erdfall vom 19. Februar 2016 auffallen: Von einer Fahrzeughalle sind nur noch zwei statt drei Tore geblieben, vom Gebäude nebenan fehlen ebenso noch mehr Teile.

Vor rund fünf Jahren waren etwa 70.000 Tonnen Erdreich, Kies und Geröll in das Loch gerutscht. Dieser Erdfall war nach Einschätzung geowissenschaftlicher Experten ein sogenannter Nachbruch des ersten Erdfalls im März 2010 auf dem damaligen Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Damals war ein im Winterdienst eingesetzter Unimog in ein mehrere Meter tiefes Loch gestürzt, dessen Fahrer nur durch viel Glück nahezu unverletzt geblieben.

Bohrungen bis in 45 Meter Tiefe folgten, ohne dass Hohlräume entdeckt wurden. Ob diese in noch größerer Tiefe vorhanden sind, ist seither eine Vermutung. Allerdings nicht mehr. Denn entsprechende Tiefenbohrungen, die die Vermutung bestätigen könnten, wurden nie veranlasst. Auch der Kosten von schätzungsweise eine halben Million Euro wegen.

Das riesige Loch zuzuschütten, ist aktuell ebenso wenig eine Option für den Landkreis als Eigentümer: „Dazu gibt es keine konkreten Pläne“, so Piper. Eine Nutzung des Geländes komme schließlich nicht mehr infrage: „Dafür erteilt uns niemand mehr eine Baugenehmigung.“

Nach dem ersten Erdfall 2010 indes war das Loch verfüllt worden, hatte ein Statiker in einem Gutachten erklärt, dass die beiden Gebäudeteile links und rechts vom Erdfall auf sicherem Grund stehen und deshalb als Bürogebäude und Garage genutzt werden könnten. Ende 2015 zog so die kreiseigene Servicegesellschaft auf das Areal. Bleiben konnte sie nur wenige Monate.