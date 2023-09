Ursache von Großbrand auf Werksgelände in Bleicherode gefunden

Bleicherode. Die Polizei schloss am Montag die Ermittlungen zur Brandursache in Bleicherode ab. Dies ist das Ergebnis:

Letzte Woche Donnerstag kam es zu einem Brand auf dem Gelände der NDH- Entsorgungsbetreibergesellschaft (NDH-E) in Bleicherode. Das Feuer brach zwischen 18.30 und 19 Uhr in der Bauwerkstatt aus. Nun sind die Untersuchungen zur Brandursache abgeschlossen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, begannen die Ermittlungen zur Brandursache bereits am Freitag. Nun liegt das Ergebnis vor.

Brand auf Werksgelände in Bleicherode verursacht Schaden in Millionenhöhe

Das Feuer ist auf einen Defekt an einem elektronischen Gerät zur Ladung von Lithium-Ionen-Akkus zurückzuführen. Auf Grund der Ausstattung der Werkstatt griff das Feuer in kürzester Zeit auf das Gebäude über und richtete Schaden in Millionenhöhe an.

