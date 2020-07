Urwaldtour am Mühlberg in Niedersachswerfen

Eine Urwaldtour entlang des Mühlbergs haben BUND, Nabu und die Naturfreunde organisiert. Die zertifizierte Wanderleiterin Elke Blanke lädt alle Interessierten am 19. Juli dazu ein.

Der Höhenzug von Mühl- und Himmelsberg mit seinen Steilwänden aus Gips prägt die Karstlandschaft westlich der Bundesstraße 4 bei Niedersachswerfen. Wer mitwandert, kann erfahren, welchen Anteil das Wasser an der Einzigartigkeit dieser Landschaft hat. Auf Pfaden – gesäumt von alten Bäumen und entlang kleiner Täler – geht es vorbei an Fließgewässern, Quellen und Teichen. Die Wanderung gewährt Ein- und Ausblicke in die Umgebung wie auch in die historische und geplante Entwicklung dieser Landschaft.

Die etwa neun Kilometer lange Wanderung erfordert gute Kondition, festes Schuhwerk, Mückenspray sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Start ist um 14 Uhr am Bahnhof Niedersachswerfen sowie 14.20 Uhr an der Kirche des Ortes. Bei widrigem Wetter kann die Tour auch abgekürzt werden.