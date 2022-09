Ute Zyrus-Gonska öffnet ihr Atelier in Nordhausen

Nordhausen. Am Samstag sind alle Neugierigen in der Kranichstraße willkommen.

Die Nordhäuser Künstlerin Ute Zyrus-Gonska beteiligt sich dieses Wochenende an der Aktion „Kunst aus Thüringen – Offene Ateliers 2022“. Gemeinsam mit dem Floristengeschäft „Flower Power“ lädt sie in ihr Atelier in der Kranichstraße 8 ein. Hier entstehen Malereien und Druckgrafiken. In den vergangenen Jahren hat sich Ute Zyrus-Gonska auf Farbradierungen spezialisiert. Bei diesem Tiefdruckverfahren werden Metallplatten geätzt.

Neugierige sind am Samstag von 13 bis 17 Uhr im Atelier willkommen, die Künstlerin freut sich auf anregende Gespräche. Sowohl der Eingang von der Kranichstraße her als auch der vom Blasii-Kirchplatz her kann genutzt werden. Der Eintritt ist frei.