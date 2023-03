Uthleben plant zum zweiten Mal einen Ostermarkt

Uthleben. Ein Dorf bei Nordhausen bereitet für den ersten Sonnabend im April ein mehrstündiges Programm für Groß und Klein vor. Eine Klanggeschichte zählt zu den Höhepunkten.

Zum zweiten Mal erlebt Uthleben einen Ostermarkt. Geplant ist er am Sonnabend, 1. April, in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr an der St.-Petrus-Kirche. Zur Eröffnung soll es Kaffee und Kuchen geben, kündigt Gemeindepädagogin Sandra Hesse an. Die Spielwerkstatt der Kirchengemeinde errichtet eine Station, an der kleine Flöten und Pfeifen gebaut werden können. Ab 15 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Instrumente zum Klingen zu bringen. Auch das Osterbasteln im Pfarrhaus startet um 15 Uhr. Als ein Höhepunkt gilt die Familienkirche um 16 Uhr mit einem Auftritt des Uthleber Kindergartens. Vorgesehen ist dabei zudem eine gemeinsame Präsentation selbst gebauter Instrumente bei einer Klanggeschichte.

In Uthleben habe es im Februar einen Workshop für Ehrenamtliche gegeben, erklärt Sandra Hesse. Die Teilnehmer seien von Mitarbeitern der Nordhäuser Jugendkunstschule angeleitet worden, einfache Instrumente zu bauen.

Gegen 16.30 Uhr will die Konfirmandin Elisabeth-Josephine Hesse ihren Konfirmationsbaum pflanzen. Während des bunten Markttreibens bis 18 Uhr sei für das leibliche Wohl aller Besucher gesorgt, verspricht Sandra Hesse. „Der Rost brennt.“