Uthlebens Windradstreit spitzt sich zu

Gabriele Napierata (GWU) ist sauer. Marc Hesse (CDU) fühlt sich verschaukelt. Harald Holzapfel (GWU) sieht sich belogen, wenn nicht sogar, wie er es nennt, „ans Bein gepinkelt“. Nicht nur, weil den Heringer Stadtratsmitgliedern immer noch die heiße Diskussion um das geplante Repowering im Uthleber Windpark aus der Sitzung vom 31. August äußerst negativ in Erinnerung ist (TA berichtete). Viel mehr wühlt die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die allesamt in Uthleben wohnen und dort auch im Ortschaftsrat sitzen, das auf, was sie im Nachgang selbst herausgefunden haben.

Angetrieben durch die Frage, was das Repowering für die Ortschaft Uthleben bedeute, außer dem Austausch von fünf alten Windenergieanlagen aus dem Jahr 1998 durch zwei neuere, nahm Gabriele Napierata Kontakt zu Enercon auf. Bei dem Projektentwickler und gleichzeitigen Hersteller von Windrädern erfuhr sie nicht nur Zahlen, wie beispielsweise die Gesamthöhe von 230 Metern und den Rotordurchmesser von 138 Metern, sondern auch weitere Informationen, die in der Stadtratssitzung mit keiner Silbe erwähnt wurden. Dazu zählen zwei Ersatzmaßnahmen, die Enercon bereits im Vorfeld der Stadt Heringen vorgeschlagen haben soll. Zum einen ist das eine Windschutzhecke, zum anderen aber auch die Förderung eines Vereins in der Gemeinde mit jährlich 5000 Euro.

Für Letzteres soll Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU) laut Napieratas Informationen schon die Interessengemeinschaft Schloss Heringen als begünstigten Verein angeführt haben. Das notwendige Schriftstück hierzu soll 14 Tage vor der besagten Stadtratssitzung im Heringer Rathaus eingegangen sein.

„Damit haben wir allerdings ein Problem“, erklärt Gabriele Napierata betont ruhig während der Uthleber Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend, an der auch Maik Schröter als geladener Gast teilnahm. Aus diesem Grund sah sich der Bürgermeister der Landgemeinde mit Fragen konfrontiert, die die Uthleber rückhaltlos geklärt haben möchten. So fragen diese unter anderem: Wieso wurde der Ortschaftsrat entgegen der Thüringer Kommunalordnung weder informiert noch einbezogen? Warum wurden Informationen bezüglich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und jährliche Einkünfte dem Stadtrat vorenthalten, obwohl es bereits detaillierte Absprachen im Vorfeld mit Enercon gab? Mit welchem Interesse wurde dem Betreiber die IG Schloss Heringen, deren Vorsitzender ein Angestellter der Stadt Heringen ist und der alle relevanten Informationen aufgrund von Dienstwegen hatte, genannt?

Im gleichen Atemzug fordert der Ortschaftsrat, falls das Repowering zustande kommt, eine Neuordnung des Sponsoring-Vertrags. „Es soll schlicht und ergreifend unseren Bürgern und unserer Ortschaft zugutekommen“, erklärt Napierata, die gerne andere Ortschaften der Landgemeinde und das Heringer Schloss unterstützt. Jedoch sei es in dem Fall den Uthleber Bürgern nicht zu vermitteln, da diese die Geräuschkulissen ertragen müssen, die die Einwohner mit dem eines Geschirrspülers vergleichen, der permanent laufe.

Schröter hingegen streitet einen bestehenden Vertrag mit Enercon ab. „Es gibt keinen Sponsoring-Vertrag oder sonst irgendetwas, das unterzeichnet ist.“ Gespräche habe er mit Enercon im April oder Mai geführt, jedoch ohne konkret zu werden. Irgendwann habe er das Schülerprojekt der Interessengemeinschaft angebracht, zusammen mit anderen Vorschlägen. Der daraufhin entstandene Vorvertrag, der im Rathaus eingegangen sein soll, sei an Schröter vorbeigegangen, da er zu dem Zeitpunkt im Urlaub weilte. Weswegen auch Christian Büchting (CDU) ihn formell in der Stadtratssitzung vertrat. Harsche Antworten gab es damals hingegen überwiegend von Stadtkämmerer Torsten Kauschke, der zugleich Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schloss Heringen ist.

Als dann ein Einwohner Uthlebens einwarf, dass in der Stadt Heringen etwas nicht stimmt und darin einmal aufgeräumt werden müsse, reagierte Schröter sichtlich emotional: „Wer beobachtet hat, wie ich mich jedes Jahr für das Uthleber Schwimmbad verbiege und verrenke und sogar privat eigenes Geld in Größenordnungen reingesteckt habe, um dieses zu erhalten, der weiß auch, dass mir Uthleben genauso am Herzen liegt wie die anderen Ortschaften der Landgemeinde.“ Zudem sei in keinen der fünf Orte so viel Geld in die Infrastruktur geflossen wie nach Uthleben.

Die zu beantworteten Fragen des Ortschaftsrates gab es anschließend für Maik Schröter noch einmal schriftlich.