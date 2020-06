Uthleber eröffnen Freibadsaison

Uthleben. Neben Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU) waren es Jonas und Lucas Arndt (im Bild), die sich als erste ins 15 Grad kühle Nass des Uthleber Freibades wagten. Dem vorangegangen war ein zehnseitiges Infektionsschutzkonzept und die beanstandungsfreie Abnahme durch das Gesundheitsamt am Tag zuvor. Es gelten die üblichen Abstandsregeln, zudem markieren Pfeile und Absperrungen den Eingangsbereich sowie den Weg zum Kiosk, an dem es nicht wie die Jahre zuvor die Eintrittskarten gibt. Diese erhalten Badegäste, von denen maximal 267 gleichzeitig im Freibad sein dürfen, am Kassenhäuschen im Eingangsbereich. Die Gruppenumkleideräume wurde durch zwei separat aufgestellte Hütten ersetzt.