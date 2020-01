Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verband berät Hörgeschädigte in Nordhausen

Eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen bietet die Weimarer Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes (DSB) mit seinem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ am Dienstag, den 21. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Nordhäuser VdK-Kreisverbandes in der Grimmelallee 10c an. Informiert und beraten werden Betroffene und deren Angehörige zu allen Fragen die im Zusammenhang mit der Hörminderung stehen. Außerdem geben die Weimarer Hinweise zu möglichen technischen Hilfsmitteln und unterstützen bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation. Gern koordinieren sie auch Kontakte zu ebenfalls Betroffenen, zu Selbsthilfegruppen in der Nähe und informieren zu zentralen hörbehindertengerechten Veranstaltungen.

Dieser mobile „Soziale Dienst für Hörgeschädigte“ bietet aber auch Vorträge und Schulungen an für Einrichtungen, die im medizinischen, pflegerischen und öffentlichen Bereich arbeiten und ausbilden. Ebenfalls werden auch Unternehmen angesprochen, deren Mitarbeiter, viel direkten Kundenkontakt haben. Dabei soll für den Umgang mit Hörgeschädigten sensibilisiert werden und es wird vermittelt, was man als Normalhörender im Umgang mit Schwerhörigen beachten muss.

Weiter Informationen bei der Weimarer Beratungsstelle des DSB unter der Telefonnummer: 03643 / 422155 oder per E-Mail: ov-weimar@t-online.de