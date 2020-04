Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verband will Kommunen beim Hochwasserschutz helfen

Auch wenn derzeit weit und breit kein Regen in Sicht ist, sind Wetterextreme wie Starkregen und daraus entstehendes Hochwasser ein wichtiges Thema für die Thüringer Landesregierung. Kaum geregelt waren bislang die Bewirtschaftung von Gewässern zweiter Ordnung wie kleinen Flüssen, Gräben und Bächen. Diese sind oft zugewachsen oder verkrautet, was zu Problemen beim Hochwasser führt.

Deshalb wurden im vergangenen Jahr 20 neue Gewässerunterhaltungsverbände im Freistaat gegründet. Für den Südharz und Teile des Kyffhäuserkreises sowie des Eichsfeldes ist der Verband Helme/Ohne/Wipper zuständig. Er besteht aus 38 Gemeinden und umfasst ein 1200 Quadratkilometer großes Gebiet. Am 1. Februar 2020 hat er seine Arbeit aufgenommen, sein Sitz ist auf dem Gelände der Stadtwerke in Nordhausen.

„Wir haben als Erstes eine Bestandsaufnahme vorgenommen und stecken noch mitten in der Planungsphase“, berichtet Kai-Michael Urspruch, 28-jähriger Geschäftsführer des jungen Verbandes. Der aus Rockensußra stammende studierte Agrarwirt war zuvor Geschäftsführer eines Bodenverbandes im Werra-Meißner-Kreis und ist noch praktizierender Landwirt und Stadtratsmitglied in Ebeleben. Ihm zur Seite stehen der aus Sondershausen stammende Verbandsingenieur Robert Kühn und die Buchhalterin Anett Ast. „Wir planen, im Laufe des Jahres noch mehrere Flussarbeiter einzustellen, quasi als schnelle Eingreiftruppe“, ergänzt Jochen Leßner (SPD), Bürgermeister aus Wipperdorf und Vorstandschef des neuen Verbandes. Dann sei man selbst in der Lage, auf die Anfragen aus den Kommunen zu reagieren.

Zunächst müsse also der genaue Bedarf ermittelt werden. „Dazu sind wir auf Informationen aus den Gemeinden angewiesen“, verdeutlicht Urspruch. Dazu wolle man verstärkt mit den Ortsbürgermeistern ins Gespräch kommen. Bislang sei überall „ein bisschen was“ gemacht worden. Jetzt liege ein ganzer Berg voller Arbeit vor den Mitarbeitern.

Die ersten kleineren Maßnahmen seien schon vergeben worden. Auftragnehmer sei die Firma GAI aus Niedersachswerfen. Beispiele seien Aktivitäten in Gudersleben, wo ein Baum in den Bach Wieda gestürzt war, und eine Verschilfung eines Baches in Kehmstedt. Außerdem würden sich die GAI-Mitarbeiter um eine Entkrautung in der Salza in Nordhausen kümmern.

„Wir haben für das aktuelle Jahr ein Budget von etwa 600.000 Euro zur Verfügung“, verdeutlicht Urspruch. Davon seien 200.000 Euro für die Aktivitäten der Firma GAI „festgezurrt“. Später wolle man auch Sonderrücklagen bilden, um etwa bei Schlechtwetterlagen schnell in die Bresche springen zu können. „Dadurch, dass wir nicht extra Leistungen ausschreiben müssen, sind wir flexibler und mobiler, können folglich schneller reagieren“, nennt der Geschäftsführer die Vorteile des Verbandes.

„Eine wichtige Aufgabe in diesem Jahr ist das Erstellen eines Gewässerunterhaltungsplanes“, fügt Urspruch hinzu. Damit sei das Nordhäuser Ingenieurbüro Meinecke beauftragt. Der Plan soll bis August vorliegen. „Dieser wird die Basis unserer Arbeit darstellen“, erklärt der Geschäftsführer. Dann könne man richtig loslegen.

Ein erstes Treffen habe es im Februar mit den Unteren Wasserbehörden der Landkreise gegeben. „Dort haben wir noch offene Fragen besprochen“, so Urspruch. Und auch mit den Unteren Naturschutzbehörden stehe man mittlerweile in engem Kontakt. Der Geschäftsführer sieht seinen Verband auf einem guten Weg und spricht von einem „positiven Stand“ nach knapp dreimonatiger Tätigkeit.

„Ich bin ganz angetan von der Arbeit, die hier geleistet wird“, schätzt Jochen Leßner ein. Er sehe ein hohes Engagement der Mitarbeiter. „Und ich bin optimistisch, dass die Aufgaben zur Zufriedenheit der Kommunen erfüllt werden können“, blickt der Vorstandschef voraus.