Verbotene Nummernschilder in Nordhausen: Welche Kennzeichen auf der Kfz-Zulassungsstelle tabu sind

Nordhausen. Verschieden Kombinationen von Buchstaben und Zahlen und was sie im Landkreis Nordhausen auf dem Nummernschild bedeuten würden.

Nicht nur der letzte Buchstabe des Alphabetes ist, wenn dieser allein stehen soll, auf Südharzer Nummernschildern tabu. Verstoßen die Buchstaben- und Zahlenkombinationen in der Erkennungsnummer auf dem Kfz-Kennzeichen gegen die guten Sitten oder signalisieren offensichtlich einen nazistischen oder gewaltverherrlichende Hintergrund, werden sie laut Thüringens Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ebenso nicht zugeteilt. Daher werden die Buchstaben-Kombinationen HJ (Hitlerjugend), KZ (Konzentrationslager), NS (Nationalsozialismus), SA (Sturmabteilung) und SS (Schutzstaffel) aus der Zeit des Nationalsozialismus im Freistaat nicht vergeben, wie auch in anderen Bundesländern.

Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Wie Landkreissprecherin Jessica Piper mitteilt, erhält die Zulassungsbehörde durchaus Nachfragen zu weiteren Kombinationen. Deswegen gibt es in Abstimmung mit anderen Zulassungsbehörden weitere gesperrte Kennzeichen im Landkreis Nordhausen. Darunter fallen beispielsweise die Buchstaben HH, die auf den verbotenen nationalsozialistischen Gruß „Heil Hitler“ verweisen, SD, die für Sicherheitsdienst steht, sowie die Zahlenkombinationen 18, 88, 888, 8888, die für den ersten beziehungsweise achten Buchstaben (A, H) stehen und so in Verbindung zu bringen sind mit Adolf Hitler. Hinzu kommt die Ziffernfolge 444. Wobei die 4 in der Kombination für den Buchstaben D steht und die Abkürzung für „Deutschland den Deutschen“ bedeutet. Die 28 (rechtes Netzwerk Blood an Honour) sowie IS (Islamischer Staat) sind ebenfalls nicht erlaubt, wie auch die 74, 191, 198, 1919, 192, 1347 und 1488.

Erhält die Zulassungsbehörde Nachfragen zu solchen Kombinationen, kläre diese laut Piper über die Gründe auf, warum diese gesperrt sind. „Viele haben dann Verständnis, wenn sie den Hintergrund kennen“, so die Landkreissprecherin. Wie viele solcher Anfragen es gibt, wisse sie jedoch nicht, da hierzu keine Statistik geführt wird.

Schaut man in die Listen der gesperrten Kennzeichen anderer Landkreise, so wird die Nichtzuteilung solcher Kennzeichen unterschiedlich gehandhabt. Während der Südharz 17 derartige Zahlen- und Buchstabenkombinationen nicht vergibt, beschränkt sich der Kyffhäuserkreis lediglich auf AH 88 und HH 88. Die Reihenfolge H 8, die im Landkreis Nordhausen untersagt ist, ist dort hingegen erlaubt und auch vergeben.