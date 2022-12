Verein der Städtepartner in Nordhausen hat Nachwuchssorgen

Nordhausen. Der Freundschaftspflege mit Bochum fehlt frisches Blut. Die Mitglieder sind überaltert. Vereinschef bedauert: Es ist schwer, neue Kräfte zu gewinnen.

Seine Jahresbilanz zog der Nordhäuser Städtepartnerverein, berichtet Vereinschef Hans-Joachim Tischer. Als großes Problem bezeichnet er die Überalterung der Mitglieder. Schwer sei es, neue Mitglieder für die Partnerschaftsarbeit mit Bochum zu gewinnen.

In der Rückschau gebe es aber auch Positives zu berichten. Stolz sei der Verein darauf, dass mit Unterstützung der Bochumer Freunde an die Brandopfer in der Nordhäuser Altstadt eine Spende in Höhe von 2400 Euro übergeben werden konnte. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres waren Aufstellung und Taufe des Treppenkäfers Bono in der Promenade. Ein Sinnbild für 30 Jahre Partnerschaftsarbeit.

Zum Rolandsfest und zum Musiksommer besuchten sich Abordnungen beider Partnerstädte. In den Jahren 2021 und 2022 waren diese gegenseitigen Partnerschaftsbesuche wegen Corona nicht möglich.

Ein herzliches Dankeschön ging an die Nordhäuser Stadtverwaltung, besonders an Kathleen Scholz für die gute Zusammenarbeit.

Bei der Vorstandswahl ist Hans-Joachim Tischer als Vorsitzender einstimmig bestätigt worden. Für das Vertrauen bedankte sich Tischer. Dem neuen Vorstand gehören außerdem Gerda Göpffarth, Thomas Zahn, Gerd Klemann und Manfred Jacob an.