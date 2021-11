Verein erinnert an die Gestorbenen

Niedergebra. Schützen in Niedergebra legen Gebinde am Denkmal im Dorf nieder.

Mit dem Niederlegen eines Gebindes gedachte jetzt der Großkaliber-Schwarzpulver-Krieger-Schützenverein aus Niedergebra den Opfern von Krieg, Terror und Gewalt. Am Denkmal auf dem Park hielten die Schützen inne und erinnerten an die sinnlos Gestorbenen. Frank Schur mahnte in seiner Rede, niemals zu vergessen, welches Leid durch die Kriege in die Welt getragen wurde und auch heute leider immer noch wird. Daher darf das Erinnern niemals enden.