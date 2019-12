Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verein gewinnt in Neustadt 37 neue Spender

Die Typisierungsaktion des Vereins für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) am vierten Advent in Neustadt ist gut angenommen worden. Das teilte VKS-Sprecherin Katja Bollmann auf Nachfrage mit. Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des traditionellen Weihnachtssingens stattfand, ließen sich demnach 37 Personen typisieren. „Zusätzlich wurden 100 Euro an Spenden für den VKS gesammelt“, so Katja Bollmann. Die Zahl der Typisierungen wäre in ihren Augen sicherlich noch höher ausgefallen, wenn alle Freiwilligen, die vor Ort waren, auch hätten spenden dürfen. So mussten jedoch viele wieder weggeschickt werden, weil sie entweder zu jung – unter 17 – oder zu alt, also über 55, waren. „Wir freuen uns dennoch, dass bei diesen Personen das Interesse bestand, Erkrankten uneigennützig zu helfen. Aufgefallen ist, dass besonders Jugendliche bereits sehr gut über die Stammzellspende aufgeklärt waren“, freute sich die VKS-Sprecherin.