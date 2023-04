Verein in Nordhausen plant neues Seminar für Menschen in Trauer

Nordhausen. Trauerbegleiter wollen Betroffenen in Nordhausen helfen, allmählich wieder eine Lebensperspektive zu bekommen.

Seit Jahren begleitet der Verein Trauer-Welten Menschen auf dem Weg durch die Trauer. Hauptanliegen dabei sei nicht der punktuelle und kurze Impuls oder ein Rezept zur Trauerbewältigung, sondern die individuelle und längere Begleitung der Trauer mitten im Alltag, erklärt Tobias Titulaer vom Verein. „Wir ermutigen, der Trauer Raum, Zeit und Ausdruck zu geben, all dies leben zu lassen, um so allmählich wieder Sinn und Lebensperspektive zu bekommen.“

Nächstes Seminar beginnt Anfang Mai

In der Gesellschaft, in der Themen wie Krankheit, Sterben und Tod wenig Platz haben, sei es für einen trauernden Menschen besonders schwer, seine Gefühle leben zu lassen. In der ersten Zeit nach dem Tod erfahre der Trauernde häufig viel Zuwendung. Doch nach wenigen Wochen verlieren die Menschen die Geduld mit den betroffenen Personen. Der Trauernde mache „zu wenig Fortschritte“.

Der Verein bietet Seminare für Trauernde an, das nächste beginnt Anfang Mai und dauert bis zu den Sommerferien. Es ist alle zwei Wochen donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr. Die Leitung hat Tobias Titulaer. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen unter Telefon: 03631/97 38 10 oder 98 33 20