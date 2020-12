Verein verteilt in Nordhausen das Friedenslicht für trauernde Menschen

Auch in diesem Jahr kümmert sich die Jugendfeuerwehr um das Friedenslicht in Nordhausen.

Nordhausen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie will die Jugendfeuerwehr in Nordhausen zum Weihnachtsfest ein besonderes Zeichen setzen.

Kaum zu glauben, aber es ist schon sieben Jahre her: Mit Blaulicht und Martinshorn fährt die Jugendfeuerwehr Nordhausen-Mitte kurz vor Weihnachten durch die Käthe-Kollwitz-Straße und hält vor dem Bestattungshaus Höfer, um dem dort ansässigen Verein Trauer-Welten das Friedenslicht zu überbringen. Das Licht wird dann trauernden Menschen weitergegeben, um auf den Gräbern der Verstorbenen, deren Platz an den Feiertagen schmerzlich leer bleibt, diese zu entzünden als ein Zeichen, dass man an sie denkt.

In den folgenden Jahren ist die Jugendfeuerwehr auf den Hauptfriedhof an das Grabfeld der Schmetterlingskinder gekommen, hin und wieder auch mit Blaulicht und Martinshorn, um auf diese Weise deutlich zu machen, dass Trauer nicht still sein und im verborgenen Kämmerlein stattfinden muss, sondern dass Trauer gehört und gesehen werden sowie eine Stimme haben sollte. Trauer brauche Nähe, Wärme, Gefühl und nicht Distanz, meint Martin Bierwirth von der Jugendfeuerwehr. Deshalb sei das Trauern in dieser Zeit der Pandemie noch einmal wesentlich schwerer. Vieles, was für einen gesunden Weg durch diese Zeit wichtig ist, ist nicht möglich. Vieles muss ausfallen, wird ersatzlos gestrichen.

Deshalb hat der Verein Trauer-Welten nach einer stimmigen Möglichkeit gesucht, dass diese Tradition der Übergabe des Friedenslichtes, die in den vergangenen Jahren für viele Menschen sehr wichtig und zum festen Bestandteil des Weihnachtsfestes geworden ist, nicht einfach ausfällt, sondern im Rahmen des Möglichen stattfindet.

Interessierte sind eingeladen: Am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, zwischen 11 und 12 Uhr besteht vor der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof eine Gelegenheit, einzeln und in Stille das Friedenslicht in mitgebrachten Laternen entgegenzunehmen, um gerade in diesem Jahr das Dunkel in den eigenen Herzen zu erleuchten und den Verstorbenen das Friedenslicht zu bringen. Der Mund-Nasen-Schutz darf nicht vergessen werden.