Verfolgungsjagd durch Nordhausen: 29-Jähriger bedroht nach Ergreifung Polizisten

Nordhausen. Ein 29-Jähriger liefert sich in Nordhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Als er gestellt wird, handelt er sich weitere Anzeigen ein.

Am Samstagabend lieferte sich ein 29-Jähriger in Nordhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte eine Streife den Mann, der auf einem Motorroller unterwegs war, zunächst kontrollieren. Der Rollerfahrer flüchtete dann über mehrere Straßenzüge und Kreuzungen, unter Missachtung jeglicher Verkehrsvorschriften, und konnte letztendlich in der Bochumer Straße gestoppt werden.

Bei seiner Flucht habe sich noch ein Sozius auf dem Roller befunden. Nachdem er gestoppt wurde, habe der Mann die Beamten bedroht und wollte auch keinerlei Personaldokumente herausgeben. Zur Klärung seiner Identität sollte er durchsucht werden, wogegen er sich vehement wehrte. Mit Hilfe weiterer Polizisten konnte er letztendlich unter Kontrolle gebracht werden. So konnte auch die Identität des Mannes geklärt werden.

Der Mann habe unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden und sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Der 29-Jährige müsse sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.