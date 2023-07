Verheiratete und Fans von Orchestermusik kommen im Südharz auf ihre Kosten

Das Polizeimusikorchester Thüringen gibt am 1. September ein Konzert auf dem Gelände der Nordhäuser Landespolizei-Inspektion am Darrweg.

Kurznachrichten aus dem Landkreis Nordhausen.

Behinderungen in Großbodungen auf der Regionalbuslinie 27

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es von Mittwoch, 26. Juli, bis zum 9. August zu Verkehrseinschränkungen auf der Regionalbuslinie 27. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle Großbodungen/Bahnhof nicht bedient werden. Wir bitten die Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle Großbodungen/Schule Am Ohmberg zu nutzen“, informiert Marco Weißkopf von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Nordhäuser Benefiz-Konzert mit Thüringer Polizeiorchester

Die Nordhäuser Landespolizeiinspektion und das Polizeiorchester laden am 1. September um 18 Uhr zu einem Abend voller bunter Melodien auf das Gelände der Polizei am Darrweg ein. Eine telefonische Anmeldung oder per Mail ist erforderlich, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Der Eintritt ist frei. Es werden jedoch Spenden gesammelt, die dem Kinderheim Frohe Zukunft in Nordhausen zugutekommen.

Gedenken an Völkermord der Jesiden in Nordhausen

Ein Gedenktag für den Völkermord an den Jesiden findet am Donnerstag, dem 3. August, von 16 bis 19 Uhr auf dem Nordhäuser Rathausmarkt statt. An diesem Tag werden über 120 Personen aus Politik, Parteien und Behörden teilnehmen, kündigt die Jesidische Gemeinschaft Thüringen an.

Gemeindefest für Verheiratete in Gudersleben

Alle, die in den Jahren von 1980 bis 1990 geheiratet haben und im Pfarrbereich Ellrich wohnen, sowie die Freunde der Kirchengemeinde Gudersleben sind herzlich eingeladen zum Hochzeitserinnerungsfest und Gemeindefest am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr rund um die Kirche St. Viti in Gudersleben.