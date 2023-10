Verhextes Rittergut in Nordhausen: Mitarbeiter veranstalten spannendes Camp für Kinder

Nordhausen. Kinder können auf dem Rittergut Harzrigi in Nordhausen in die Welt der Hexen eintauchen. Was ihnen genau geboten wird.

Das Rittergut Harzrigi verwandelt sich von Sonntag, 8. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober, in ein Hexencamp. Angeboten werden nicht nur eine Nachtwanderung und Lagerfeuer, Kochen und Backen sowie kreative Bastelvorschläge, sondern auch eine Einladung zu einem Kinoabend ausgesprochen. „Natürlich haben wir einen Ausflug zum Hexentanzplatz bei Thale in unser Programm aufgenommen. Wir denken an den Sport und bieten einen Besuch in einer Bowlingbahn sowie auf einem Indoorspielplatz an“, sagt Tim Hesse, Leiter der Harzer Natur- und Freizeitakademie im Horizontverein.

Die Teilnehmer sind darüber hinaus jeden Tag bei der Fütterung der Pferde, Kaninchen, Ziegen, Schafe, Kühe, Gänse und Hühner mit dabei.

Neben dem Hexencamp hält das Team für 2023 weitere Angebote bereit. „Für Oktober, November und Dezember haben wir noch wenige freie Termine für Schulklassen, Kindergartengruppen, Vereine oder Freizeitgruppen“, so Tim Hesse. Gäste können in die Geologie eintauchen, die Eigenschaften des Wassers kennenlernen und Einblicke in die Technik von Fahrzeugen erhalten. Zudem werden Lesenächte und Weihnachten im Kuhstall angeboten.





Kontakt unter Telefon: 03631/89 65 83