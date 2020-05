Bus und Straßenbahn auf dem Bahnhofsplatz in Nordhausen.

Verkehrsbetriebe erweitern ihren Service in Nordhausen

Um den Kundenservice in den Bussen und Straßenbahnen zu erhöhen und gegebenenfalls für Fragen zu den Hygiene-Regeln zur Verfügung zu stehen, setzen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe jetzt Servicebeschäftigte ein. „Sie sollen für unsere Fahrgäste primär erster Ansprechpartner in Sachen Fahrplan- und Tarifauskünfte sein“, erklärt Manuela Witting, Assistentin der Geschäftsführung der Verkehrsbetriebe. „Wir wollen unsere Fahrgäste nicht kontrollieren, sondern ihnen in der aktuellen Situation einen zusätzlichen Service anbieten.“ Darüber hinaus stehen die Beschäftigten des Stadtwerke-Servicecenters von Montag bis Freitag sowie Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.30 bis 12.30 und 13.15 bis 17 Uhr telefonisch unter 03631 / 62 91 70 für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.