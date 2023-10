Verkehrsbetriebe und Stadt informieren zu geplanter Baustelle im Herzen von Nordhausen

Nordhausen. Eine Informationsveranstaltung soll die Bürger über die nächste Großbaustelle in Nordhausen informieren. Wann und wo die Veranstaltung stattfindet.

Die Verkehrsbetriebe Nordhausen erneuern, gemeinsam mit der Rolandstadt, grundhaft die Gleis- und Fahrleitungsanlagen, barrierefreien Haltestellenborde sowie die Fahrbahn im Bereich zwischen Rautenstraße ab Kreisel Nordbrand und der Bahnhofstraße. Die Arbeiten sollen am 23. Oktober beginnen und voraussichtlich zwei Monate andauern (unsere Zeitung berichtete). Dazu wird wahrscheinlich eine Vollsperrung in diesem Bereich erforderlich sein.

„Damit alle Anwohner, Gewerbetreibende und Fahrgäste die wichtigen Eckpunkte, wie zum Beispiel Ablauf, Zeitraum, die geplanten Umleitungen für den Individualverkehr, Baufahrpläne für den Bus- und Straßenbahnverkehr zur Baumaßnahme erhalten, laden wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Nordhausen zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, dem 12. Oktober, um 17 Uhr in den Ratssaal des Bürgerhauses, Nikolaiplatz 1 ein“, so Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Nordhausen.

„Wir freuen uns, wenn viele Bürger unser Angebot annehmen, denn es ist uns wichtig, über die anstehenden Bauarbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen ausführlich zu informieren“, so Thorsten Schwarz weiter.