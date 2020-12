Verkehrschaos um Holbach bis April 2021

Berufspendler und die Bewohner von einem halben Dutzend Dörfern im westlichen Landkreis werden auf eine harte Geduldsprobe gestellt: Die B 243 in Holbach bleibt vier Monate länger als geplant, also bis Ende April nächsten Jahres voll gesperrt. Das bestätigte am Donnerstag Heiko Maulhardt vom beauftragten Ingenieurbüro Meinecke. „Der Kanalbau wird bis Jahresende fertig. Doch im Zuge dieser Arbeiten zeigte sich, dass der Untergrund ganz schlecht ist“, erklärt Maulhardt. Statt des üblichen 70 Zentimeter starken frostsicheren Unterbaus sei unter dem Bitumen quasi nur Dreck. Das Landesamt für Bau und Verkehr hatte deshalb entschieden, die 300 Meter lange Ortsdurchfahrt doch grundhaft zu sanieren. Das bringt nicht nur etwa 200.000 Euro Kosten mit sich, sondern auch eine längere Bauzeit.

Da sich Bitumen bei unter fünf Grad Celsius nicht einbauen lässt, haben die Asphaltmischwerke im Januar und Februar meist zu. Die Folge: Wohl erst im März bekommt die B 243 eine Schwarzdecke. Zwischenzeitlich wird aufgeschottert, was aber selbst ein halbseitiges Befahren nicht möglich macht.

Autofahrer müssen schon seit Mitte September Richtung Nordhausen eine um 19 Kilometer längere Umleitung von Mackenrode über Limlingerode, Epschenrode, Kleinbodungen, Bleicherode und Wipperdorf in Kauf nehmen. In der Gegenrichtung sind über Pützlingen und Schiedungen zwar nur drei Kilometer mehr zu fahren, doch geht es in letzterem Dorf so eng zu, dass eine Ampel für einen wechselnden Ein-Richtungs-Verkehr aufgestellt werden musste. Der Verkehr staut sich entsprechend.

Wer an der Umleitungsstrecke wohnt, muss mehr Lärm und Dreck hinnehmen. Manch einer hört die Gläser im Schrank wackeln. Belastet sind ebenso jene Orte, durch die inoffizielle Ausweichrouten führen: Obersachswerfen und Branderode nördlich der B 243, Friedrichsthal und Etzelsrode südlich der Bundesstraße. „Wir sind hilflos und werden gerade kaputt gefahren“, klagt Friedrichthals Ortschefin Franka Hitzing (FDP). In Branderode, wo eigentlich Lkw-Verbot herrscht, streifte ein Laster schon ein Haus, sind nicht zuletzt Fußgänger mangels Gehweg akut gefährdet.

Die Polizei reagiert mit vestärkten Kontrollen, die Untere Verkehrsbehörde im Landratsamt ordnete Tempo 30 für die belasteten Dörfer an. Alternative, bessere Umleitungsstrecken aber sieht sie nicht: Die Gefährdungen wären auf anderen Strecken noch vielseitiger, so Landratsamtssprecherin Jessica Piper.

Seit Mitte September baut der Stadtentwässerungsbetrieb Nordhausen einen etwa sechs Meter tiefen Schmutzwasserkanal unter die B 243 in Holbach, zudem in Abschnitten einen Regenwasserkanal. Ist im Mai 2021 Baubeginn für die neue Kläranlage im Dorf, würde eine halbseitige Sperrung der B 243 genügen, so SEB-Werkleiter Toralf Kanowski.