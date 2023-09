Verkehrsunfall in Nordhausen: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Nordhausen. Zwei Autos kollidierten auf der Helmestraße (B4) in Nordhausen. Die beiden Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Nordhausen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 54 jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Skoda in Nordhausen die Helmestraße (B4) stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 53 jähriger Ford-Fahrer, welcher sich im Gegenverkehr befand, versuchte noch nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden laut den Angaben der Polizei durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Südharz Krankenhaus Nordhausen gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 15.000 Euro. An der Unfallstelle kam es zu Behinderungen durch den morgendlichen Berufsverkehr.

