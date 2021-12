Verlassenes Auto führt zu Polizeieinsatz - Einbrecher in Kleingartenanlage und Vereinsheim

Nordhausen. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Nordhausen.

Polizeieinsatz wegen einsamem Auto

Ein verlassen auf einem Feld stehendes Unfallauto, sorgte am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz zwischen Kinderode und Nohra im Kreis Nordhausen. Zeugen hatten den Passat mit polnischen Kennzeichen und ausgelösten Airbags entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden das Auto verschlossen vor. Ermittlungen führten schließlich zum 27-jährigen Fahrer. Er war gegen 17.30 Uhr von Nohra in Richtung Kinderode unterwegs und hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Passat verloren. Im Feld endete für ihn die Fahrt. Während er unverletzt blieb, ist sein Auto nur noch Schrott. Alkohol und Drogen spielten beim Unfall keine Rolle.

Einbrecher in Gartenanlage und Vereinsheim

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in der Gartenanlage Am Roßmannsbach in Nordhausen in eine Laube und das Vereinsheim ein. Gegen 3.30 Uhr erhielt die Eigentümerin einer Laube eine Meldung zum Einbruch und informierte die Polizei. Der Einbruch bestätigte sich. Einbrecher hatten das Tor zur Gartenanlage aufgebrochen und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude und eine dazugehörige Werkstatt. Auch in die Laube drangen die ungebetenen Gäste ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Bislang wurde das Fehlen von Geschirr und einem Fahrradschloss entdeckt. Einen Heizlüfter aus dem Vereinsheim stellten die Einbrecher zurecht, ließen ihn aber dann zurück. Die Beamten sicherten eine Menge Spuren. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Aussagen möglich.

