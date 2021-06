Verletzter nach Unfall auf B4: Vollsperrung und Stau

Am Pkw entstand Totalschaden.

VW Caddy-Fahrer fährt in Lkw.

Zu einem Verkehrsunfall im Kreis Nordhausen kam es am Dienstagvormittag auf der B4 am Abzweig Steinbrücken.

Ein 80-jähriger VW Caddy-Fahrer fuhr auf dem Steinbrücker Weg von Uthleben kommend in Richtung Steinbrücken. Hier wollte er die B4 überqueren. Dabei übersah er ein aus Nordhausen kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug.

Am Pkw entstand Totalschaden Foto: Silvio Dietzel

Der Pkw krachte, glücklicher Weise, in den Unterfahrschutz des Sattelaufliegers. Der Fahrer des Pkws wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Am Pkw entstand Totalschaden, am Sattelauflieger entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle war die B4 voll gesperrt. Es bildete sich in beiden Fahrtrichtungen ein Rückstau.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Großeinsatz in Dingelstädt: Milchige Flüssigkeit in der Ebra