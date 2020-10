Diesem Schwan, aufgenommen an einer Wildvogelstation, geht es gut. Anders war es bei dem Vogel in Gudersleben.

Gudersleben. Ortsbürgermeister sucht vergeblich einen Zuständigen in den Behörden der Region. Eine private Tierfreundin springt ein.

Verletzter Schwan in Gudersleben

Ein verletzter Schwan in Gudersleben ist kürzlich gemeldet worden, berichtete Ortsbürgermeister Norbert König (BBE) auf der jüngsten Sitzung des Ellricher Stadtrates in Sülzhayn. Er habe daraufhin Hilfe gesucht. „Dann musste ich leider feststellen, dass in Thüringen niemand für Schwäne zuständig ist“, schilderte König den Ratsmitgliedern. Nach eigenen Worten ist König bei mehreren Behörden vorstellig geworden, habe aber nirgendwo Erfolg gehabt.