Verlust in Nordhausen: Mehr als 40 Bäume müssen gefällt werden

Nordhausen. Im Nordhäuser Gehege sind gefährliche Arbeiten am Hang notwendig. Deshalb wird die Wallrothstraße am 25. Februar gesperrt. Auch weitere Stadtgebiete sind von Fällarbeiten betroffen.

20 Bäume müssen im Gehege gefällt werden. Die Arbeiten sind am Sonnabend, 25. Februar, geplant. Deshalb ist die Wallrothstraße von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Der Baumbestand sei größtenteils abgestorben oder zeige massive Vitalitätsverluste, erklärt Rathaussprecherin Franziska Mühlhause.

Die Verkehrssicherheit sei hier nicht mehr gegeben. Der betroffene Baumbestand stehe teilweise im Hangbereich zur Wallrothstraße. Die Fällungen seien aufwendig und gefährlich. Die Arbeiten seien deshalb nur möglich, wenn die Bereiche abgesperrt werden.

In der Nähe des Parkplatzes an der Hufelandstraße müssen aufgrund starker Vitalitätsverluste drei Bäume weichen. Weitere sieben Bäume werden gefällt, um Baufreiheit zu schaffen. Denn dort beginnen in den nächsten Wochen die Bauarbeiten für den neuen Nordpark mit einer Spiel-und Freizeitanlage. Der Baumbestand stehe teilweise im direkten Baufeld oder grenze unmittelbar daran an, berichtet Franziska Mühlhause. Dieser Sachverhalt treffe auch auf die Entnahme der Pappel auf der Westseite der Bushaltestelle zu.

Diese Pappel sei mehr als 80 Jahre alt und zeige ebenfalls Vitalitätsverluste. Bei ihrer Baumkontrolle registrierten die Fachleute Fäulnis im Stamm, Rindenschäden, Bohrmehl durch Insektenbefall und Faulhöhlen. Eine Regeneration sei bei einem Baum dieses Alters nicht mehr möglich.

In der Töpferstraße muss ein Ahornbaum gefällt werden, der direkt auf einer Versorgungsleitung steht. Weitere zehn Bäume, die abgestorben oder stark geschädigt sind, werden an Jahn-, Hesseröder- und Hallescher Straße sowie am Grimmel entnommen. Auch die Fällarbeiten auf dem Ehrenfriedhof am Stresemannring beginnen.