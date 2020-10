Versammlung in Alter Kanzlei in Bleicherode

Nach der Coronapause lädt der Förderverein Alte Kanzlei zu seiner Mitgliederversammlung am Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr, in seine Räumlichkeiten in der Hauptstraße 133 ein. Für Vorsichtsmaßnahmen ist gesorgt. Es gehe um den Vorstandsbericht über die Vereinsarbeit in diesem Jahr, um die Planung für 2021 und um die aktuellen Fragen rund um das Kanzleikarree. Gäste sind willkommen.