Werther. Bei einer Havarie in Großwerther waren viele Heizungen ausgefallen. Die TEN will für Abhilfe sorgen.

Versorger will in Werther Gasdruck erhöhen

In Großwerther trat im Februar, als der Winter für viel Schnee und niedrige Temperaturen sorgte, eine Gashavarie auf. „Das Problem war der niedrige Gasdruck, der dafür sorgte, dass sich die Gasthermen aus Sicherheitsgründen abschalteten und eine Reihe von Heizungen ausfiel“, erklärt Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos). Das habe auch Auswirkungen auf den Betrieb des Kindergartens „Abenteuerland“ gehabt, der zweimal kurz vor der Schließung stand.

„Ich habe mich daraufhin an die TEN Thüringer Energienetze als Versorger gewandt und um einen Gesprächstermin gebeten“, so der Bürgermeister. Dieser sei erfolgreich verlaufen. Ergebnis ist, dass die TEN zugesichert hat, den Gasdruck in der Druckstation in Großwerther zu erhöhen.