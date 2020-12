Versuchter Einbruch in einen Supermarkt in Nordhausen

Nordhausen. Unbekannte Täter haben versucht, an den Weihnachtsfeiertagen in der Straße der Opfer des Faschismus in einen Supermarkt einzudringen, berichtet die Nordhäuser Landespolizeiinspektion am Montag. Dieser Einbruchsversuch misslang jedoch. Die Ganoven scheiterten und konnten den Markt nicht betreten. Aber sie hinterließen ihre Einbruchsspuren und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 24. Dezember, und Sonntag, 27. Dezember, etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.