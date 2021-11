Vertriebene erinnern und mahnen

Niedersachswerfen. Südharzer legen zum Volkstrauertag an der Gedenkstele in Niedersachswerfen Blumen nieder.

Der Nordhäuser Kreisverband des Bundes der Vertriebenen (BdV) erinnerte am Volkstrauertag an der Gedenkstele in Niedersachswerfen an die Opfer der beiden Weltkriege und an die Heimatvertriebenen, die auf der Flucht ums Leben gekommen sind. BdV-Kreisvorsitzender Egon Primas (CDU) blickte auf vergangenes und gegenwärtiges Leid von Kriegen und damit verbundenen Vertreibungen. Jede Vertreibung und jede ethnische Säuberung – gleichgültig wo, wann und mit welcher Begründung – sei immer ein Verbrechen. „Wir müssen unseren Anspruch auf Menschlichkeit formulieren und für Versöhnung unter den Menschen und Völkern in Gegenwart und Zukunft appellieren“, betont Primas. „Nur in einer friedlichen Welt können wir unseren Kindern eine Perspektive geben.”

Die stellvertretende BdV-Kreisvorsitzende Erika Hesse aus Niedersachswerfen erinnerte sich: „Im kalten Winter nur mit dem, was wir auf dem Leibe trugen, mussten wir unsere Heimat binnen Stunden verlassen. Viele überlebten den langen Fußmarsch bei Eiseskälte und Schnee nicht, kleine Kinder wurden schweren Herzens erfroren am Wegesrand zurückgelassen. Flucht und Vertreibung waren ein einschneidendes, trauriges Ereignis der deutschen Geschichte mit unumkehrbaren Langzeitfolgen.“